نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلاف الأردنيين يتظاهرون لدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج آلاف الأردنيين اليوم الجمعة بالعاصمة عمان في مسيرة تضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي مكثف.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الحسين بالعاصمة عمان، في اتجاه ساحة النخيل، حيث تجمع نحو 500 ألف مواطن وسط العاصمة.

وردد المشاركون في المسيرة التي نظمت بدعوات من قوى شعبية وحزبية ونقابية هتافات رافضة للتهجير والانتهاكات الإسرائيلية والوطن البديل.

كما ندد المشاركون بزيارة بلينكن إلى الأردن بسبب المواقف الأمريكية الداعمة لانتهاكات إسرائيل ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإعادة كارثة النكبة والنكسة، كما اتهموا الولايات المتحدة بالعمل والتنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء والأردن وأن هدف زيارة بلينكن إلى المنطقة العربية تمرير مشروع التهجير.