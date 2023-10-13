العالم اليوم - رويترز: لم يُعثر على غاز بعد الحفر في البلوك 9 بلبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، الجمعة، إنه لم يُعثر على غاز بعد عمليات الحفر في البلوك 9 البحري التابع للبنان.

وتحالف الحفر في البلوك 9، تقوده شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ويشمل شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة.

ولم ترد توتال إنرجيز وقطر للطاقة، ووزير الطاقة اللبناني ومسؤولون من هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وبدأت منصة (ترانس أوشن بارنتس) الحفر في أواخر أغسطس، ومن المقرر أن تصل إلى نتائج أولية بحلول نهاية هذا الشهر، أو في نوفمبر.

وكان وزير الطاقة اللبناني، وليد فيّاض، قد أكد لوكالة رويترز، الأربعاء، إن الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9 البحري "لم يتوقف" رغم الاشتباكات التي حدثت على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف فياض أن "من مصلحة الجميع الاستمرار ما دامت هناك مؤشرات استقرار".

وقال فياض إنه والكونسورتيوم، لم يناقشوا بعد خطط الطوارئ التي من الممكن تطبيقها في حالة اندلاع صراع أوسع نطاقا، والتي تشمل إجلاء العاملين على متن المنصة.

وصرح مصدر في هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية، بأن التنقيب الاستكشافي يمضي كما هو مخطط، وأن الصراع في الجنوب لم يؤثر على العمليات، بحسب رويترز.