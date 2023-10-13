العالم اليوم - ارتفاع وول ستريت بدعم من أرباح البنوك الكبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، عقب صدور تقارير الأرباح عن كبرى البنوك الأميركية، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

وسجل بنك "جيه بي مورغان" أرباحًا أعلى من المتوقع خلال الربع الثالث بدعم من الفائدة المرتفعة، كما كانت تكاليف الائتمان أقل من المتوقع.

وارتفعت أرباح البنك 35 بالمئة في الربع الثالث إلى 13.15 مليار دولار على أساس سنوي.

وبلغت إيرادات البنك 39.9 مليار دولار في الربع الثالث، متجاوزة التوقعات البالغة 39.6 مليار دولار.

كما ارتفعت الإيرادات الفصلية لبنك "ويلز فارجو" بنسبة 7 بالمئة، مع استمرار الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، كما حقق البنك صافي دخل فوائد أعلى من المتوقع في الربع الثالث.

وبلغ صافي أرباح البنك 5.77 مليار دولار في الربع الثالث مرتفعة 61 بالمئة على أساس سنوي، وزادت الإيرادات 7 بالمئة إلى 20.86 مليار دولار، متجاوزة توقعات عند 20.09 مليار دولار.

هذا وارتفعت إيرادات "سيتي غروب" بأكثر من المتوقع في الربع الثالث، مع نمو قوى في الأعمال للعملاء من المؤسسات والخدمات المصرفية الشخصية.

وارتفع صافي دخل البنك بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.5 مليار دولار في الربع الثالث، وارتفعت الإيرادات بحوالي 9 بالمئة عند 20.1 مليار دولار، في حين كان متوقعًا وصولها عند 19.27 مليار دولار.

تحركات الأسواق

بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 170.33 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 33,801.47 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.53 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 4,356.15 نقطة.

لكن تراجع مؤشر ناسداك المجمع 33.26 نقطة، أو 0.24 بالمئة، ليصل إلى 13,540.21 نقطة.