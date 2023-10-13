نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرات في بيروت للتضامن مع القصف على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت مسيرات في عدد من المناطق اللبنانية بينها العاصمة بيروت، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

ونظمت وقفة تضامنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ألقى نائب الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم كلمة أكد فيها أن "عملية طوفان الأقصى" عملية ناجحة وستكون خالدة في المستقبل".

وقال: "إننا كحزب الله نساهم في المواجهة ضمن خطتنا ورؤيتنا ونتابع تحركات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سنقوم به"، مشيرا إلى أن "حزب الله يعرف واجباته تماما ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة ولن تؤثر الاتصالات التي تجري بالكواليس من أطراف دولية لضمان عدم تدخلنا في المعركة".

وأضاف: "الكيان الصهيوني ارتكب المجازر في كل القرى الفلسطينية وهجرهم بالقتل والمجازر بإشراف ورعاية دولية على طول 75 سنة من الإجرام المنظّم، فأتى "طوفان الأقصى" ليقول لا، لن يبقى هذا الكيان في منطقتنا وسنطرده ما دام فينا نفس واحد".

ونظمت وقفة تضامنية أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، كما شهدت العاصمة مسيرة انطلقت من منطقة البربير نحو مقر "الإسكوا".

كما نظمت وقفات في منطقة البقاع أمام عدد من الجوامع بعد صلاة الجمعة.