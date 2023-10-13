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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - فلسطين وإسرائيل على صفيح ساخن| بث مباشر طوفان الأقصى

عاجل - فلسطين وإسرائيل على صفيح ساخن| بث مباشر طوفان الأقصى، دخلت عملية طوفان الأقصى يومها السابع، وسط تصعيد من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بإغلاق المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالمكعبات الاسمنتية.

عاجل - فلسطين وإسرائيل على صفيح ساخن| بث مباشر طوفان الأقصى

عاجل - فلسطين وإسرائيل على صفيح ساخن| بث مباشر طوفان الأقصى

كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.

البيت الأبيض يعلن موقفه بشأن مهلة الـ24 ساعة لسكان شمال غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع صلاح الدين في غزة خلال تواجد مئات النازحين قسرًا من منازلهم.

الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 1799 فلسطيني، وإصابة 6388 شخص.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استخدام الفسفور الأبيض في غزة.

الخارجية التركية تعلن رفضها لتهجير سكان غزة.

دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

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الفاتيكان يؤكد أن الأولوية هي تأمين إطلاق سراح رهائن حركة حماس.

الأونروا: غزة تتحول بشكل سريع إلى حفر من الجحيم وهي تقترب من الإنهيار.

طوفان تضامن في عدد من دول العالم تضامنًا مع فلسطين.

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية تقترب من فلسطين.

اليونيسيف يدعو لوقف العنف في فلسطين.

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.

بث مباشر فلسطين وإسرائيل الآن

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عاجل - دولة الاحتلال تطالب الفلسطنيين هجرة غزة

طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطنيين، من هجرة غزة، وإخلاء منازلهم والتوجه للجنوب، حيث قامت بتوزيع منشورات تطالبهم بذلك.

ونصت المنشورات على: "إلى سكان مدينة غزة، المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة، عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى جنوب وادي غزة".

وتضمن المنشور: “من أجل أمنكم وسلامتكم، عليكم ألا تعودوا إلى بيوتكم حتى إشعار آخر من قبل الجيش الإسرائيلي، ويجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة في مدينة غزة”، مُحذرة من الاقتراب من الجدار الأمني وكل من يقترب يعرض نفسه للموت.

عاجل- الحكومة الفلسطينية تكشف موقفها من هجرة غزة

عاجل - فلسطين وإسرائيل على صفيح ساخن| بث مباشر طوفان الأقصى

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن اللجوء والهجرة الفلسطينية لن يتكررا، معلنًا رفضه الكامل للمخطط الإسرائيلي.

وقال إشتيه: "شعبنا ضحية احتلال واستيطان واعتداءات على مقدساتنا وظلم تاريخي منذ عقود، ونريد حلا عادلا لقضيتنا".

وأضاف: "الحصار على شعبنا في قطاع غزة والقدس وبقية المناطق سيولد الانفجار".

وأختتم اشتيه: "إسرائيل تريد إيجاد منطقة عازلة خالية من السكان في كل قطاع غزة وشعبنا لن يترك أرضه".