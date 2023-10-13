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أحمد جودة - القاهرة - يحقق مكاسب غير متوقعة ويدك صفوف الاحتلال.. ما هو صاروخ عياش

عاجل - "صاروخ عياش" يحقق مكاسب غير متوقعة ويهز صفوف الاحتلال.. ما هو؟، أطلقت كتائب القسام، صاروخ عياش 250، على مقر قيادة المنطقة الشمالية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مُحققًا نجاحًا ساحقًا.

عاجل - "صاروخ عياش" يحقق مكاسب غير متوقعة ويهز صفوف الاحتلال.. ما هو؟

عاجل - "صاروخ عياش" يحقق مكاسب غير متوقعة ويهز صفوف الاحتلال.. ما هو؟

شنت المقاومة الفلسطينية هجومًا صاروخيًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام صاروخ عياش 250، الذي تم استخدامه للمرة الأولى ضمن حرب غزة عام 2021، في قصف مطار رامون في جنوب صحراء النقب.

وقالت حركة حماس في بيان: "استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل في صفد بصاروخ عياش 250، ردًا على التهجير والمجازر بحق المدنيين".

عاجل - حركة حماس ترفض تهجير الفلسطنيين من غزة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، رفضهم الاستجابة لدعوات قادة الاحتلال الإسرائيلي بالخروج من منازلهم إلى جنوب القطاع.

وقالت حركة حماس: "شعبنا المرابط في غزة يُفشل مخططات الاحتلال لتهجيرهم وسيفشل أهداف عدوانه، بالتلاحم مع المقاومة".

وأضاف البيان: "بكل معاني الفخر والاعتزاز، نشيد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالردّ الحاسم لجماهير شعبنا الصَّامد المقاوم في قطاع غزة العزة، برفضهم الاستجابة لدعوات قادة الاحتلال الصهيوني الفاشي بالخروج من منازلهم إلى جنوب القطاع، وتمسكهم بالبقاء والتشبث بالأرض رغم أنف الاحتلال".

وأختتمت حماس: "لقد أثبت أهلنا في قطاع غزَّة، برجالهم وحرائرهم، وشبابهم وفتيانهم، أنَّهم الحاضنة القوّية لمقاومتنا الباسلة في معركة طوفان الأقصى، وأنَّهم سيواصلون بكلّ صبر وثبات وصمود في مواجهة مخططات الاحتلال وحربه المفتوحة ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

الحكومة الفلسطينية تعلق على طلب الاحتلال لهجرة الفلسطنيين من غزة

عاجل - "صاروخ عياش" يحقق مكاسب غير متوقعة ويهز صفوف الاحتلال.. ما هو؟

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن اللجوء والهجرة الفلسطينية لن يتكررا، معلنًا رفضه الكامل للمخطط الإسرائيلي.

وقال إشتيه: "شعبنا ضحية احتلال واستيطان واعتداءات على مقدساتنا وظلم تاريخي منذ عقود، ونريد حلا عادلا لقضيتنا".

وأضاف: "الحصار على شعبنا في قطاع غزة والقدس وبقية المناطق سيولد الانفجار".

وأختتم اشتيه: "إسرائيل تريد إيجاد منطقة عازلة خالية من السكان في كل قطاع غزة وشعبنا لن يترك أرضه".

عاجل - دولة الاحتلال تطالب الفلسطنيين هجرة غزة

طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطنيين، من هجرة غزة، وإخلاء منازلهم والتوجه للجنوب، حيث قامت بتوزيع منشورات تطالبهم بذلك.

ونصت المنشورات على: "إلى سكان مدينة غزة، المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة، عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى جنوب وادي غزة".

وتضمن المنشور: “من أجل أمنكم وسلامتكم، عليكم ألا تعودوا إلى بيوتكم حتى إشعار آخر من قبل الجيش الإسرائيلي، ويجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة في مدينة غزة”، مُحذرة من الاقتراب من الجدار الأمني وكل من يقترب يعرض نفسه للموت.