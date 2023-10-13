العالم اليوم - بعد القصف الإسرائيلي.. مطار حلب يعود للخدمة في هذا الموعد

انتم الان تتابعون خبر بعد القصف الإسرائيلي.. مطار حلب يعود للخدمة في هذا الموعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن وزارة النقل قولها إن مطار حلب سيعود إلى الخدمة اعتبارا من الثامنة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة، الخميس، من جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية نقلا عن مصدر عسكري.

وذكر المصدر السوري أنه "حوالى الساعة 13:50 (10:50 ت غ) من بعد ظهر الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

وكانت محطة "شام إف إم" المحلية الخاصة ذكرت أنه جرى اطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجومين، وقالت إن أضرارا وقعت في مطار حلب لكن لم يسقط قتلى أو جرحى، بينما لم تقدم أي معلومات عن تأثير الضربة التي استهدفت مطار دمشق.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك مطارا حلب ودمشق.