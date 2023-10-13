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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "حماس" تزف نبأ سعيد عن الأحداث الفلسطينية

عاجل - حماس تزف نبأ سعيد عن الأحداث الفلسطينية، صرح المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وليد الكيلاني، أن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تسيطر على مجريات المعركة على الأرض.

عاجل - حماس تزف نبأ سعيد عن الأحداث الفلسطينية

عاجل - حماس تزف نبأ سعيد عن الأحداث الفلسطينية

قال المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني: "جاهزون للاستمرار بهذه الحرب لعدة أيام وشهور"، مؤكدًا على أن المقاومة نجحت بكسر سمة الجيش الذي لا يقهر.

وأضاف: "العدو الصهيوني لم يحقق بعد 7 أيام سوى هدم البيوت فوق ساكنيها وقصف المساجد وقطع الكهرباء والاتصالات ليضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية".

وأوضح الكيلاني، أن عدد الشهداء بلغ حتى اليوم 1500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، واصفًا ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "انتقام من المدنيين وهو سمة الجيوش المهزومة".

عاجل - حركة حماس ترفض تهجير الفلسطنيين من غزة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، رفضهم الاستجابة لدعوات قادة الاحتلال الإسرائيلي بالخروج من منازلهم إلى جنوب القطاع.

وقالت حركة حماس: "شعبنا المرابط في غزة يُفشل مخططات الاحتلال لتهجيرهم وسيفشل أهداف عدوانه، بالتلاحم مع المقاومة".

وأضاف البيان: "بكل معاني الفخر والاعتزاز، نشيد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالردّ الحاسم لجماهير شعبنا الصَّامد المقاوم في قطاع غزة العزة، برفضهم الاستجابة لدعوات قادة الاحتلال الصهيوني الفاشي بالخروج من منازلهم إلى جنوب القطاع، وتمسكهم بالبقاء والتشبث بالأرض رغم أنف الاحتلال".

وأختتمت حماس: "لقد أثبت أهلنا في قطاع غزَّة، برجالهم وحرائرهم، وشبابهم وفتيانهم، أنَّهم الحاضنة القوّية لمقاومتنا الباسلة في معركة طوفان الأقصى، وأنَّهم سيواصلون بكلّ صبر وثبات وصمود في مواجهة مخططات الاحتلال وحربه المفتوحة ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

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عاجل - حماس تزف نبأ سعيد عن الأحداث الفلسطينية

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