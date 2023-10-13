نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال طفل إسرائيلي أشاد بـ "هجوم حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال طفل يبلغ من العمر 14 عاما في كفر قاسم، لإشادته بالهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل الأراضي المحتلة صباح السبت.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الطفل الإسرائيلي أعاد مشاركة مقطع فيديو، نشرته حماس بشأن هجوم السبت، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعية.

وتشتبه شرطة الاحتلال الإسرائيلي في قيام المراهق "بالتحريض ودعم الإرهاب".

وألقت الشرطة القبض على والدة الطفل أيضا، بعد أن "هاجمت بعنف شرطية وصرخت عليها بألقاب عنصرية".

ومن المقرر أن يتم تقديم الاثنين للمحاكمة في وقت لاحق الجمعة.

وجاء في بيان للشرطة أن "الشرطة لن تتسامح إطلاقا مع أي تعبير عن دعم العدو أو تخريض على الإرهاب، خاصة أثناء الحرب".