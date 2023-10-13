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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "بيان شديد اللهجة" الأمم المتحدة ومصر يحذران حكومة الاحتلال

عاجل - "بيان شديد اللهجة" الأمم المتحدة ومصر يحذران حكومة الاحتلال ، طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، الفلسطنيين من مغادرة منازلهم في غزة وعدم العودة إلا بعد ابلغهم بذلك، فيما عُرف باسم "تهجير الفلسطنيين من غزة".

عاجل - "بيان شديد اللهجة" الأمم المتحدة ومصر يحذران حكومة الاحتلال

عاجل - "بيان شديد اللهجة" الأمم المتحدة ومصر يحذران حكومة الاحتلال

ناشد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء قرار تهجير سكان غزة بالانتقال من الشمال إلى الجنوب.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "تدعو الأمم المتحدة في فلسطين، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء إعلانها الذي يقضي بضرورة الانتقال الفوري، لوكالات الأمم المتحدة والفلسطينيين، إلى جنوب قطاع غزة دون أي ضمان لسلامتهم أو ضمان عودتهم".

وأضاف: "هذا سيتسبب في مأساة إنسانية يمكن، بل ويجب، منعها".

وأطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الأمم المتحدة: "إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم؛ لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

الخارجية تحذر من تهجير سكان غزة

حذرت وزارة الخارجية، من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبًا.

وأكدت الخارجية في بيانها، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دوليًا إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

عاجل - دولة الاحتلال تطالب الفلسطنيين هجرة غزة

عاجل - "بيان شديد اللهجة" الأمم المتحدة ومصر يحذران حكومة الاحتلال

طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطنيين، من هجرة غزة، وإخلاء منازلهم والتوجه للجنوب، حيث قامت بتوزيع منشورات تطالبهم بذلك.

ونصت المنشورات على: "إلى سكان مدينة غزة، المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة، عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى جنوب وادي غزة".

وتضمن المنشور: “من أجل أمنكم وسلامتكم، عليكم ألا تعودوا إلى بيوتكم حتى إشعار آخر من قبل الجيش الإسرائيلي، ويجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة في مدينة غزة”، مُحذرة من الاقتراب من الجدار الأمني وكل من يقترب يعرض نفسه للموت.

فلسطين ترفض عملية تهجير غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن اللجوء والهجرة الفلسطينية لن يتكررا، معلنًا رفضه الكامل للمخطط الإسرائيلي.

وقال إشتيه: "شعبنا ضحية احتلال واستيطان واعتداءات على مقدساتنا وظلم تاريخي منذ عقود، ونريد حلا عادلا لقضيتنا".

وأضاف: "الحصار على شعبنا في قطاع غزة والقدس وبقية المناطق سيولد الانفجار".

وأختتم اشتيه: "إسرائيل تريد إيجاد منطقة عازلة خالية من السكان في كل قطاع غزة وشعبنا لن يترك أرضه".

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