العالم اليوم - كاتب إسرائيلي: الفلسطينيون ليسوا أعداء وتجنب الحرب كان ممكنا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - مع ارتفاع حدة التصعيد في قطاع غزة ترتفع المخاوف من انفجار المنطقة ككل وسط ترجيحات بهجوم إسرائيلي بري قد يعقد المشهد أكثر.

صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا للكاتب الإسرائيلي هو نير أفيشاي كوهين تحدث فيه عن أهمية السلام باعتباره "النصر الحقيقي".

وكتب كوهين مقاله بعد أن تلقى استدعاء للالتحاق بالجيش الإسرائيلي ضمن قوات الاحتياط.

وقال: "كان من الممكن تجنب هذه الحرب، ولم يفعل أحد ما يكفي لمنعها، لم تفعل إسرائيل ما يكفي لتحقيق السلام؛ لقد قمنا للتو باحتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ووسعنا المستوطنات غير القانونية وفرضنا حصارا طويل الأمد على قطاع غزة".

وأكمل كوهين قائلا: "الفلسطينيون ليسوا إعداء، إن ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون هنا بجوارنا، بين البحر الأبيض المتوسط والأردن، ليسوا أعداء لنا، وكما يريد غالبية الإسرائيليين أن يعيشوا حياة هادئة وسلمية وكريمة، كذلك يريد الفلسطينيون".

وتابع: "لا يمكننا أن نسمح لمذبحة الإسرائيليين الأبرياء أن تؤدي إلى مذبحة للفلسطينيين الأبرياء. وعلى إسرائيل أن تتذكر أن هناك أكثر من مليوني شخص يعيشون في قطاع غزة. الغالبية العظمى منهم أبرياء. ويتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب قتل الأبرياء، والتركيز على تدمير جيش حماس المسلح".

وأضاف كوهين: "يتعين على الإسرائيليين أن يدركوا أنه لا يوجد رصيد أمني أعظم من السلام. إن أقوى جيش لا يمكنه حماية البلاد كما يحميها السلام. وهذه الحرب الحالية تثبت ذلك مرة أخرى، يجب على الأشخاص الذين يتقاسمون منزلًا في هذه الأرض أن يفهموا أنه لا يوجد خيار آخر سوى اتباع الطريق السلام. وهنا يكمن النصر الحقيقي".