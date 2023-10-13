نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالًا هاتفيًا اليوم، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، التحركات العربية لوقف التصعيد والحرب على ‎غزة، وحماية المدنيين من الجانبين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

وخرج آلاف الأردنيين اليوم الجمعة بالعاصمة عمان في مسيرة تضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي مكثف.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الحسين بالعاصمة عمان، في اتجاه ساحة النخيل، حيث تجمع نحو 500 ألف مواطن وسط العاصمة.

وردد المشاركون في المسيرة التي نظمت بدعوات من قوى شعبية وحزبية ونقابية هتافات رافضة للتهجير والانتهاكات الإسرائيلية والوطن البديل.