نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الألمانية تتجه إلى ملجأ بعد دويّ صفارات الإنذار في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُطلقت صواريخ باتجاه تل أبيب، مما أدى إلى تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي لإسرائيل، ودفعت كثيرين في المدينة الساحلية إلى الاحتماء.

وكان من بين هؤلاء وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي التقت نظيرها الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ضمن زيارات عدة يُجريها كبار الشخصيات السياسية حول العالم إلى إسرائيل؛ لإبداء التضامن معها.

واحتمت بيربوك، والوفد المرافق لها، بالملجأ، إلى جانب أفراد أُسر مواطنين ألمان تعرّضوا للأَسر، خلال هجوم شنّته حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، السبت الماضي، وفقًا لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت خدمة الإنقاذ «نجمة داوود الحمراء» أن شظايا ناتجة من الصاروخ تسببت بإصابة سيدة جرى نقلها إلى المستشفى.

وقالت بيربوك، الجمعة، في اجتماع مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في مستوطنة نتيفوت، قرب الحدود مع قطاع غزة: «في هذه الأيام الفظيعة، نقف إلى جانبكم، ونشعر بألمكم. نحن إسرائيليون جميعًا في هذه الأيام».