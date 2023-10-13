70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين في غزة

70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين في غزةاستشهد 70 فلسطينيا وأصيب نحو 200، اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات العدو استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن الجريمة الجديدة والتي راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ بعضهم فُصلت رؤوسهم عن أجسادهم وعشرات الجرحى تؤكد أن المحتل لا يحترم عهود ولا يراعي مواثيق وأن الخيار ثبات شعبنا على أرضه وعدم مغادرتها لأي وجهة أخرى.

وأكد معروف على ضرورة عدم الالتفات لهذه الدعوات وإفشال هذا المخطط، وبقاء المواطنين في أماكنهم وعدم مغادرتها.