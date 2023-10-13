العالم اليوم - بالفيديو.. هجوم على "ماكدونالدز" في لبنان بسبب دعم إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:17 مساءً - قام بعض الشبان بالهجوم على مطعم "ماكدونالدز" وتحطيم محتوياته في مدينة صيدا اللبنانية، اعتراضا على دعم الشركة العالمية للجيش الإسرائيلي.

وحضرت القوى الأمنية للمنطقة وعملت على تفرقة الشبان وتهدئة الوضع. وأعلنت سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي في أعقاب توتر الأوضاع بعد هجوم حماس الأخير. وكتب حساب السلسلة على منصة "إكس": "افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية". وأضاف الحساب: "سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة".

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