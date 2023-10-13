العالم اليوم - رأي غربي "موحد" حيال أحداث غزة.. وهذا سبب موقف فرنسا

انتم الان تتابعون خبر رأي غربي "موحد" حيال أحداث غزة.. وهذا سبب موقف فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:17 مساءً - مع احتدام المواجهات في غزة على مدى أسبوع وما تنذر به من حرب طويلة قد تمتد لدول أخرى في المنطقة، تواصل الدول الغربية حشد الدعم والمساندة لإسرائيل عسكريا وسياسيا، والتشديد على حقها في الدفاع عن نفسها .

ورغم وحدة المواقف الغربية، لكن محللين يشيرون لوجود بعض التمايز، ففي حين تنهمك واشنطن ولندن خاصة في إرسال المدد العسكري لإسرائيل، تبدو باريس حريصة وفقهم على الدفع نحو ضرورة البحث في نهاية المطاف عن حل سياسي للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين وبما يضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينين .

تصريحات ماكرون

وفي هذا السياق شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، في خطاب بثه التلفزيون الفرنسي، على أن "حماس منظمة إرهابية تريد موت الشعب الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو الضمانات الأمنية لإسرائيل إلى جانب إنشاء دولة فلسطينية".

وقال ماكرون إن "الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل"، مضيفا "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديمقراطية".

وقال عامر السبايلة من معهد ستيمسون الأميركي للأبحاث في حوار مع موقع "دوت الخليج ":

بعد زيارة بلينكن لإسرائيل الأمور باتت تأخذ منحى أوضح، فالضوء الأخضر الغربي لإسرائيل بات مفتوحا، والحديث يدور عن أدبيات وتوصيفات جديدة وأن ما يجري هو أشبه بالهولوكوست وهو توصيف خطير جدا، فضلا عن توصيف حماس على أنها داعش غزة.

الهدف إذن هو العمل والحشد باتجاه تشكيل تحالف دولي ضد حماس.

الدعم الغربي سيتحول لتحالف دولي كبير، كما هو واضح من المواقف الأميركية خاصة، وبالتالي فمختلف بلدان الغرب تقف نفس المواقف حيال ما يحدث، حتى وإن حاول البعض منها المحافظة على هامش من الاستقلالية النسبية، لكن في الإطار العام فالموقف واحد .

بدوره يقول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية طارق سارممي، في لقاء مع موقع "دوت الخليج ":