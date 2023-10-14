نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس برائحة الدم.. حالة الطقس في فلسطين وسط تشييع جثامين الشهداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ بداية الأحداث الراهنة في فلسطين في 11 أكتوبر 2023، شهدت فلسطين أحداث مروعة، فقد قام الاحتلال بشن غارات جوية علي قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق ضد الفلسطينين، وأصبحت غزة شبه معزولة عن العالم دون طعام أو كهرباء، بعد أن اغلق الأحتلال معظم المنافذ إلى غزة.

ترصد لكم بوبة الفجر الإلكترونية كل ما يحدث في فلسطين وفي هذا التقرير نوضح حالة الطقس في معظم محافظات فلسطين.

الطقس في غزة



تتمتع غزة بمناخ شبه استوائي رطب مع صيف حار وشتاء معتدل ومن المتوقع أن حالة الطقس اليوم في غزة ستكون معتدلة مائلة للحرارة.

إليكم توقعات حالة الطقس في غزة اليوم:

وفقا لتوقعات حالة الطقس السبت 14 أكتوبر 2023 ستكون درجة الحرارة متوسطة مع سماء صافية وهواء منعش. ودرجة الحرارة القصوى في غزة اليوم هي 28 درجة مئوية (79 درجة فهرنهايت) بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 21 درجة مئوية (74 درجة فهرنهايت). ولن يكون هناك احتمالية لهطول الأمطار على غزة اليوم.

ستكون الرطوبة اليوم في غزة مرتفعة جدا حيث ستتراوح بين 65 إلى 82 في المئة. والرطوبة العالية يمكن أن تجعل الطقس أكثر سخونة مما قد يسبب عدم الراحة.

تتراوح الرطوبة في الصباح الباكر بين 70 في المئة و94 في المئة وهي أعلى رطوبة في اليوم. بينما عند الظهيرة ستكون الرطوبة من 61 إلى 67 بالمئة. وفي الليل ستتراوح الرطوبة بين 65 و82 في المئة.

نصائح للتعامل مع الطقس في غزة:

تابع توقعات الطقس بانتظام. سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

نظرا لأن الرطوبة في غزة اليوم ستكون مرتفعة وهذا سيجعل الجو أكثر سخونة، _احرص على ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

اشرب الكثير من السوائل.

اجلس في أماكن الظل.

توقعات طقس غدا في غزة

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في غزة غدا الجمعة حارا مع سماء صافية. ستكون درجة الحرارة القصوى غدا 27 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية. وستكون الرياح رياح خفيفة تتراوح بين 5 إلى 10 عقدة. ولن يكون هناك احتمالية لهطول الأمطار.

الطقس في رام الله

تتمتع رام الله بمناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز بهوائه شبه الرطب، وقرب المدينه من البحر يجعل مناخها معتدل ولطيف في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء، ومن المتوقع أن الطقس اليوم 14 أكتوبر في رام الله غائم نهارا ويوجد إحتمال ضئيل لسقوط الأمطار.

وفقا لتوقعات حالة الطقس السبت 14 أكتوبر 2023 سيكون الطقس غائم جزئيا مع إحتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة في وقت متاخر من الليل.

درجة الحرارة القصوى في رام الله اليوم هي 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).

بينما درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية (60 درجة فهرنهايت).

ستكون الرياح غربية إلى شمالية غربية وهي رياح خفيفة إلى معتدلة سرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وستزداد سرعتها في وقت متاخر من الليل ومن المتوقع أنها لن تسبب أي مشاكل أو اضطرابات.

ستكون الرطوبة النسبية تتراوح بين 70 إلى 90 في المئة. وهذا يعني أن الهواء في رام الله سيكون رطبا نسبيا، خاصة في المساء والليل، وقد يتسبب هذا في تعرق الجسد أكثر من المعتاد.

نسبة الرطوبة في الصباح 70%

نسبة الرطوبة في الظهر 60%

نسبة الرطوبة في المساء 80%

نسبة الرطوبة في الليل 90%

نصائح للتعامل مع الطقس في رام الله:

1-تابع توقعات الطقس بانتظام.

2-نظرًا لأن هناك احتمال هطول أمطار خفيفة في وقت متأخر من الليل، فمن الأفضل ارتداء ملابس مناسبة للحماية من المطر.

3- إذا كنت تخطط للخروج في الهواء الطلق في المساء أو الليل، عليك إحضار مظلة أو معطف واق من المطر.

توقعات حالة الطقس غدا في رام الله:

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في رام الله غدا صافي إلى غائما جزئيا. ستكون درجة الحرارة القصوى غدا 22 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية. وستكون الرياح رياح خفيفة ومعتدلة خلال النهار وستزداد سرعتها خلال الليل. مع احتمالية لهطول الأمطار خفيفة.

الطقس في نابلس

تقع مدينة نابلس ضمن إقليم مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز باعتداله وهوائه اللطيف، هطول الأمطار في نابلس يقتصر علي فصل الشتاء والربيع ومن المتوقع أن الطقس اليوم في نابلس صافي والشمس ساطعة ويوجد إحتمال ضئيل لسقوط الأمطار .

حسب توقعات حالة الطقس من المركز الوطني للأرصاد السبت 14 أكتوبر 2023 سيكون الطقس في نابلس صاف مع بعض السحب المتفرقة، وسيكون ضوء الشمس ساطع معظم اليوم مع بعض الغيوم في المساء، في المجمل سيكون الطقس دافئ نسبيا.

درجة الحرارة الكبرى في نابلس اليوم هي 27 درجة مئوية (81 درجة فهرنهايت) بينما درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية (62 درجة فهرنهايت).

ستهب الرياح من الأتجاة الجنوبي الغربي إلى الجنوبي الشرقي،وستكون سرعتها تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا في الساعة، وستكون الرياح نشطة في بعض المناطق، خاصة الجبلية، مما قد يودي إلى هبوب العواصف الرملية، وأحتمال هطول الأمطار على نابلس اليوم منخفضة جدا

الرطوبة النسبية 65%. وهذا يعني أن الهواء في نابلس سيكون حارا ورطبا نسبيا، وقد يتسبب هذا في الشعور بالتعب والإرهاق.

نسبة الرطوبة صباحًا: 60%

نسبة الرطوبة ظهرًا: 65%

نسبة الرطوبة عصرًا: 70%

نسبة الرطوبة مساءً: 65%

نصائح للتعامل مع الطقس في نابلس:

1-تابع نشرة الأخبار الجوية بانتظام.

2-كن حذرًا من الرياح، فمن المتوقع أن تكون الرياح قوية في بعض المناطق، خاصة في المناطق الجبلية.

3- اشرب الكثير من السوائل، لان الطقس سيكون حارًا ورطبًا، لذا تأكد من شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

توقعات الطقس غدا في نابلس:

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في نابلس غدا غائما جزئيا، مع إحتمالية هطول أمطار خفيفة، وتكون درجات الحرارة معتدلة.

درجة الحرارة القصوى غدا 22 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية.

الطقس في أريحا

تقع محافظة أريحا ضمن إقليم المناخ المداري الصحراوي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة فيه، وتسقط عليه آشعة الشمس معظم أوقات السنه تسقط الأمطار على أريحا بكميات قليلة جدا لا تكفي لري محاصيلها.

من المتوقع أن الطقس اليوم 14 أكتوبر في أريحا حار لشديد الحرارة، مع سماء صافية.

حسب توقعات حالة الطقس من المركز الوطني للأرصاد السبت 14 أكتوبر 2023 سيكون الطقس في أريحا شديد الحرارة والسماء ستكون صافية نسبيا، وسيكون ضوء الشمس ساطع معظم اليوم، في المجمل سيكون الطقس حارا لشديد الحرارة.

درجة الحرارة الكبرى في أريحا اليوم هي 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية.

الصباح: الطقس صافٍ، مع درجة حرارة تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية.

الظهيرة: الطقس حار، مع درجة حرارة تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.

المساء: الطقس صافٍ، مع درجة حرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

ستكون الرياح غربية تهب إلى الجنوب الغربي بسرعة تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا في الساعة، وأحتمال هطول الأمطار على أريحا اليوم هو 0%.

الرطوبة النسبية من39%إلى 73%. وهذا يعني أن الهواء في أريحا سيكون حارا إلى شديد الحرارة، وقد يتسبب هذا في الشعور بالتعب والإرهاق والتصبب عرقا.

الفجر نسبة الرطوبة 73٪.

الصباح نسبة الرطوبة 57٪.

الظهيرة نسبة الرطوبة 39٪.

المساء نسبة الرطوبة 55٪.

الليل نسبة الرطوبة 65٪.

نصائح للتعامل مع الطقس في أريحا:

1-تابع نشرة الأخبار الجوية وتوقعات الطقس بانتظام.

2-ارتد ملابس خفيفة وفضفاضة.

3- اشرب الكثير من السوائل، لان الطقس سيكون حارًا ورطبًا، لذا تأكد من شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

4-أجلس في أماكن وجود الظل.

توقعات الطقس غدا في أريحا:

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في أريحا غدا غائما ليلا وصافي نهارا، مع إحتمالية هطول أمطار خفيفة، وتكون درجات الحرارة مرتفعة.

درجة الحرارة القصوى غدا 32 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية.

الطقس في القدس

تتمتع محافظة القدس بمناخ متوسطي؛ ففي الصيف تكون الحرارة مرتفعة والجو جاف، وفي الشتاء متوسطة الحرارة مع هطول الكثير من الأمطار، حيث تسجل المدينة هطولًا مطريًا بـ554 ملم سنويًا.



وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس السبت 14 أكتوبر 2023 ستكون معتدلة مع سماء صافية، وستكون درجة الحرارة القصوى في القدس اليوم هي 25 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 16 درجة مئوية.

الصباح: الطقس صافٍ مع بعض السحب، درجة الحرارة 19 درجة مئوية.

الظهيرة: الطقس صافٍ، درجة الحرارة 25 درجة مئوية.

المساء: الطقس صافٍ مع بعض السحب، درجة الحرارة 17 درجة مئوية.

ستكون الرياح من الاتجاه الجنوبي الشرقي، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة سرعتها تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترًا في الساعة.

الرطوبة اليوم منخفضة نسبيًا خلال النهار، حيث ستكون خلال النهار 48%، وفي المساء ستكون الرطوبة أعلى حيث ستسجل 79%.

الرطوبة في الصباح: 48%.

الرطوبة في الظهيرة: 48%.

الرطوبة في المساء: 79%.

نصائح للتعامل مع الطقس في القدس:

تابع توقعات الطقس بانتظام، سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

ارتدِ ملابس مناسبة لحالة الطقس.

خذ معك مظلة أو معطف في حال سقوط أمطار اليوم على مدينة القدس.

توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة في القدس:

سيكون غدا هناك غيوم متفرقة في السماء، ودرجة الحرارة القصوى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

بعد غد من الممكن أن يكون هناك زخات من المطر، ودرجة الحرارة القصوى 21 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الاثنين: احتمال أمطار خفيفة حتى الظهر، ودرجة الحرارة القصوى 21 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الطقس في جنين

تتمتع محافظة جنين بمناخ حار وجاف، حيث أنها تقع وسط العديد من المرتفعات، فجبال نابلس تحيط بها من الجنوب والغرب، وجبال جلبون تحيط بها من الشرق، الأمر الذي يجعل الرياح الغربية الماطرة للمدينة قليلة جدًا

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس السبت 14 أكتوبر 2023 ستكون معتدلة مع سماء غائمة جزئيًا واحتمالية هطول أمطار. وستكون درجة الحرارة القصوى في جنين اليوم هي 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت)، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 19 درجة مئوية (66 فهرنهايت).

الصباح: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

الظهيرة: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

المساء: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

الليل: السماء غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية، سرعة 9 كم/ساعة.

ستكون الرطوبة اليوم مرتفعة خلال النهار، حيث أنها ستكون 75% في الصباح، وستنخفض تدريجيًا خلال اليوم.

الرطوبة في الصباح: 75%

الرطوبة في الظهيرة: 65%

الرطوبة في المساء: 70%

الرطوبة في الليل: 80%

يمكن أن يؤدي ارتفاع الرطوبة إلى عدم الشعور بالراحة والشعور بالحرارة والتعرق.

نصائح للتعامل مع الطقس في جنين:

تابع توقعات الطقس بانتظام، سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

ارتد ملابس خفيفة ومريحة، فحسب توقعات حالة الطقس، فالرطوبة اليوم مرتفعة مما يسبب الشعور بالحر والتعرق.

خذ معك مظلة أو معطف في حال سقوط أمطار اليوم على مدينة جنين، فهناك احتمال 30% لسقوط الأمطار اليوم.

توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة في جنين:

من المتوقع غدًا أن يكون الطقس في جنين صافيًا، ودرجة الحرارة القصوى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

بعد غد، السماء ستكون غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة الكبرى 26 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

الطقس في الخليل



حالة الطقس في الخليل اليوم..تتمتع محافظة الخليل بمناخ متوسطي معتدل، صيفه حار وجاف، وشتاؤه بارد وممطر، ويبلغ معدل تساقط الأمطار السنوي في الخليل 589 مليمترا.



وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس السبت 14 أكتوبر 2023 سيكون معتدلا، وسماء صافية، والشمس مشرقة. وستكون درجة الحرارة القصوى في الخليل اليوم هي 27 درجة مئوية (81 فهرنهايت)، بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 18 درجة مئوية (64 فهرنهايت).

الصباح: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية (68 و77 درجة فهرنهايت).

الظهيرة: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية (77 و81 درجة فهرنهايت).

المساء: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية (72 و77 درجة فهرنهايت).

الليل: الجو صافٍ معتدل، ودرجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية (64 و68 درجة فهرنهايت).

ستكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومترا في الساعة، وهي رياح خفيفة ومعتدلة مع احتمالية هبوب رياح قوية في بعض المناطق.

احتمال هطول الأمطار اليوم في الخليل هو 0%، ولكن يوجد احتمالية قليلة لتشكيل الضباب في الصباح الباكر.

ستكون الرطوبة اليوم متوسطة إلى مرتفعة، ويوجد احتمالية للشعور بالدفء والرطوبة في بعض المناطق.

الرطوبة في الصباح ستكون 61%.

الرطوبة في الظهيرة ستكون 56%.

الرطوبة في المساء ستكون 69%.

الرطوبة في الليل ستكون 78%.

نصائح للتعامل مع الطقس في الخليل:

تابع نشر أخبار الطقس بانتظام، سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

ارتد ملابس خفيفة ومريحة.

اشرب الكثير من السوائل.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة.

توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة في الخليل:

من المتوقع أن يكون الطقس في الخليل غدا صافيا ومعتدلا، ودرجة الحرارة القصوى 23 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

بعد غد، ستكون السماء صافية، والحرارة ستكون معتدلة مع احتمال هطول أمطار خفيفة، ودرجة الحرارة الكبرى 22 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.