العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 04:27 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ردا على "اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل"وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان .. في رعاية الله وحفظة