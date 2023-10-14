نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 256 مواطنا وإصابة 1788 آخرين خلال أقل من 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل 256 مواطنا بينهم 20 طفلًا وإصابة 1788 آخرين خلال أقل من 24 ساعة.

ووجهت حركة حماس، ضربة ب100 صاروخ إلى بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٥٣ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.