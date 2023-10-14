العالم اليوم - بانكوك: 24 تايلانديا قتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - كشفت تايلاند، اليوم السبت، أن عدد التايلانديين الذين قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس ارتفع إلى 24 قتيلا.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، السبت، إن حصيلة الضحايا التايلانديين جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ارتفعت إلى 24 قتيلا، مشيرا إلى أنه لا يزال مصير 16 تايلانديين محتجزين لدى حركة حماس مجهولا.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي للصحفيين "تبلغت بمقتل 3 أشخاص آخرين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 24" قتيلا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

كما أفادت وزارة الخارجية عن إصابة مواطنين تايلانديين إضافيين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16 جريحا.

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.