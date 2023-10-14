نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد هجوم 7 أكتوبر بقوات النخبة لكتائب القسام علي قاضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته قتلت قائد هجوم 7 أكتوبر بقوات النخبة لكتائب القسام علي قاضي، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

ووجهت حركة حماس، ضربة ب100 صاروخ إلى بلدة سديروت.

وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس، إن مسلحيها يخوضون اشتباكات ضارية داخل إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلامية، يوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٥٣ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.