العالم اليوم - وزير خارجية إيران يحذر إسرائيل من أنها قد تتعرض "لزلزال ضخم"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - طالب وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إسرائيل بوقف هجماتها على غزة، محذرا من أن الحرب قد تتوسع إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، إذا انضم حزب الله إلى المعركة، ما سيجعل إسرائيل تعاني من "زلزال ضخم".

قال حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين في العاصمة اللبنانية بيروت إن جماعة حزب الله اللبنانية أخذت جميع سيناريوهات الحرب في الاعتبار، ويجب على إسرائيل وقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن.

تعتبر إسرائيل حزب الله أخطر تهديد مباشر لها، وتقدر أن لديه حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، بما في ذلك صواريخ موجهة بدقة يمكنها ضرب أي مكان في إسرائيل.

لدى المجموعة، التي تضم آلاف المقاتلين المتمرسين الذين شاركوا في الصراع السوري المستمر منذ 12 عامًا، أيضًا أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيرة.

وضع الحزب مقاتليه في حالة تأهب قصوى على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس الفلسطينية السبت الماضي على إسرائيل.

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على طول الحدود مع لبنان قتلت "خلية" كانت تحاول التسلل إلى إسرائيل.

أفاد حزب الله الجمعة بأن مقاتليه أطلقوا صواريخ عديدة على 4 مواقع إسرائيلية على طول الحدود.

في سياق متصل، قال أمير عبد اللهيان إنه التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي أطلعه على أوضاع الجماعة في لبنان.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "أعلم بالسيناريوهات التي وضعها حزب الله.. أي خطوة ستقوم بها المقاومة (حزب الله) ستحدث زلزالا كبيرا في الكيان الصهيوني".

وتابع قائلا "أريد أن أحذر مجرمي الحرب ومن يدعم هذا الكيان قبل فوات الأوان لوقف جرائمه ضد المدنيين في غزة، لأنه قد يكون الأوان قد فات خلال ساعات قليلة".

في إشارة إلى حزب الله، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن اللاعبين الآخرين في الشرق الأوسط من الانضمام إلى الصراع وأرسل سفنا حربية أميركية إلى المنطقة وتعهد بتقديم الدعم الكامل لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه سيتصل بمسؤولي الأمم المتحدة في الشرق الأوسط لأنه "لا تزال هناك فرصة للعمل على مبادرة (لإنهاء الحرب) ولكن قد يكون الوقت قد فات غدا".

يعيد احتمال تشكيل جبهة جديدة في لبنان ذكريات مريرة عن الحرب الشرسة التي استمرت لمدة شهر بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006 والتي انتهت إلى طريق مسدود وانفراج متوتر بين الجانبين.