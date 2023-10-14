العالم اليوم - روسيا تعلن إسقاط مسيرتين قرب سوتشي         

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن إسقاط مسيرتين قرب سوتشي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - أعلنت روسيا، السبت، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.

وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم (السبت) قرابة الساعة 7,10 في سوتشي (04,10 ت غ) ... أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".

فيما قال الحاكم إن المطار يعمل بشكل طبيعي، تحدثت وسائل إعلام روسية عن إرباك في الحركة وقت الهجوم.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز الإعلامي بالمطار عن تطبيق قيود موقتة في المطار لأسباب أمنية.

وقال الجيش الروسي إنه أحبط "هجوما إرهابيا شنه نظام كييف"، مضيفا أن الدفاعات الجوية "دمرت مسيّرتين" فوق البحر الأسود "قرب ساحل منطقة كراسنودار".

الشهر الماضي قالت روسيا إن حريقا كبيرا اندلع في مستودع وقود قرب المطار في سوتشي، وذكرت وسائل إعلام نافذة أن الحريق نجم عن مسيرة أوكرانية.

وسوتشي مقصد سياحي للكثير من الروس، وتشتهر بالحديقة الأولمبية التي شُيدت للألعاب الشتوية في 2014.