العالم اليوم - الأردن يحذر من "كارثة إنسانية" في غزة ويطالب بموقف دولي صارم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - حذر وزير الخارجية الأردني من أن الحرب على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بموقف دولي صارم لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال الصفدي السبت: "على المجتمع الدولي أن يتعامل مع التصعيد الإسرائيلي وفق معايير دولية واحدة".

وشدد: "لن نقبل بأي تهجير لأي مواطن فلسطيني من أي مدينة أو منطقة".

وقال الصفدي إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم.

وشدد الصفدي، الذي يلتقي السبت، وزيرة الخارجية الكندية، ويبحث معها جهود وقف الحرب على غزة، ويتابع اتصالات مع نظرائه لبحث سبل وقف تداعيات الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب، على أن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير هو صمت على عدوان يجرد أبناء غزة من إنسانيتهم وحقهم في الحماية.