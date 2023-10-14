نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: سيدات مصر في لندن تدعم الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود التي تبذلها حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في دول ومدن العالم المختلفة وخاصة في العواصم الكبرى ضمت الحملة عددا من سيدات مصر المشتغلات بالعمل العام في العاصمة الإنجليزية لندن، واللائي رحبن بكل قوة بإنشاء تجمع لهن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.



وقالت الناشطة المصرية بلندن ماجدة سعد صقر، إن سيدات مصر في إنجلترا عموما وفي العاصمة لندن على وجه الخصوص يعلمن ما يحاك للدولة المصرية في الخارج ويدركن كم المؤامرات التي تُخَطت في ليل بهيم وهدفها الرئيسي إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بعدما تحصلت مصر على قائد محنك ذي بصيرة ورؤية عميقة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت ماجدة سعد صقر، أنه لذلك فلقد عقدت سيدات مصر في لندن العزم على التصدي لكل هذه المؤتمرات والدفاع على الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال الدعم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وللحفاظ على قوة الدولة المصرية التي تزداد بوجود قائد بطل مثل الرئيس السيسي على سدة الحكم.



وأعلنت الناشطة المصرية، أن باب التجمع النسوي المصري في لندن سيظل مفتوحا لكل سيدة مصرية وطنية تسعى بكل جهدها للحفاظ على مصرنا الغالية وتدعم بكل قوة وعزيمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.



هذا وجاءت الأسماء الأولى للجمعيات سيدات مصر في لندن على النحو التالي:

نادية حسني

سناء الوكيل

ليلي معتوق

بسمة نصر

وفاء سعد

نورا كيندي

سلمي الروبي

نعيمة قاعود

منال يوسف

إيمي حسن

مايسة كرم

هدي صليب

نسرين فهمي

إيمان سلامة

ماجدة صقر

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