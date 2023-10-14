العالم اليوم - هجمات لحماس.. إصابة طائرة وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - قال الجناح العسكري لحركة حماس اليوم إن مجموعة من عناصر القسام دمرت 3 آليات عسكرية إسرائيلية، فيما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي إصابة طائرة عسكرية بصاروخ مضاد للدبابات.

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجموعة من عناصرها تمكنت من تدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى الاشتباك "مازال مستمرا".

وأوضحت في بيان عسكري قائلة "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو، قامت مجموعة من مجاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خان يونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمراً".

من جهة ثانية، وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الاسرائيلي إن طائرة عسكرية تعرضت لصاروخ على حدود قطاع غزة دون الافصاح عن مصيرها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، إصابة طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مسلحون من حركة حماس.

وجاء في بيان سلاح الجو الإسرائيلي على موقع "إكس": "تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل لهجوم من قبل إرهابيي منظمة حماس بعد أن أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قطاع غزة".