العالم اليوم - مصر ترفض دخول الأميركيين من غزة إلا باتفاق أشمل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - أفاد مراسلنا في القاهرة، السبت، بأن السلطات المصرية رفضت السماح بدخول الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى معبر رفح، إلا في إطار اتفاق أشمل، يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الثامن.

وأوضح المراسل أن مصر ربطت بين السماح بمرور الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى أراضيها واتفاق يشمل إدخال المساعدات إلى غزة.

وكان عدد من حملة الجنسية الأميركية، ومعظمهم من الفلسطينيين، قد وصلوا إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث انتظروا هناك عدة ساعات، وفق ما أورد مراسلنا في غزة.

لكن هؤلاء عادوا أدراجهم مع تعذر دخولهم إلى المعبر.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد صرّح في وقت سابق، بأن بلاده تسعى إلى إخراج الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الخطة تقضي بفتح المعبر من الظهر حتى الخامسة مساء اليوم السبت.

وذكر المسؤول أن واشنطن والقاهرة توافقتا على فتح معبر رفح للأميركيين.