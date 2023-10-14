نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإذاعة الإسرائيلية: أمر لسكان 4 قرى شمالي دولة الاحتلال إسرائيلي بالاحتماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، في خبر عاجل للمواطنين بتوجيه أمر بالاحتماء في 4 قرى شمالي دولة الاحتلال بسبب اشتباه في وقوع عملية تسلل من لبنان.

استهدفت عناصر من حزب الله في لبنان بعض المواقع المحتلة بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، حسب مراسل RT.

واستهدفت مدفعية "حزب الله" مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين، ورمثا.

وجاء في بيان عن المقاومة الإسلامية: "نفذنا هجمات على مواقع الاحتلال بالصواريخ الموجّهة وقذائف ‏الهاون وتم تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة".