العالم اليوم - السفارة الروسية:مقتل 16 روسيا في المواجهات بين حماس وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 05:17 مساءً - أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب، اليوم السبت، مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين في المواجهات بين "حماس" وإسرائيل.

وأضافت أن أن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وجاء في بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: "يؤسفنا الإعلان أنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطني روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت السفارة الروسية أن مواطنا روسيا بين أسرى إسرائيل لدى "حماس".

وأشارت إلى أن 8 مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي.