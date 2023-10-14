نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: مقتل 9 أسرى جدد جراء القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع عدد القتلى من الأسرى لدى حركة حماس إلى 26 بعد إعلانها اليوم السبت عن مقتل 9 أسرى آخرين.

وقالت حماس اليوم السبت إلى 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

وأوضحت الحركة أن من بين الأسري القتلى الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي 4 من الأسرى الأجانب.

وبذلك يرتفع عدد من قتلوا من الأسرى لدى حماس بسبب القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة إلى 26 قتيلا.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة.

وقال الحركة، أمس الجمعة، إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، مشيرة إلى أن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت: "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

والاثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن القصف الإسرائيلي ليلة الأحد وصباح الاثنين، على قطاع غزة، أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو بالإضافة لآسريهم من مقاتلي الكتائب.