العالم اليوم - الإمارات ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 06:49 مساءً - أرسلت دولة الامارات، يوم السبت، طائرتي مساعدات بحمولة 53 طناً لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة غرب أفغانستان مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتضمنت المساعدات طرودا غذائية من السلع الأساسية و500 خيمة للإيواء العاجل في إطار تنويع جهود الإغاثة الإماراتية لتوفير الاحتياجات الأساسية للآلاف من السكان المتضررين من الزلزال ويعانون من النقص الشديد في توفير احتياجات الحياة اليومية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وصرح سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية : "لليوم الخامس على التوالي يستمر الجسر الجوي الإماراتي الإنساني في توفير الاحتياجات للشعب الأفغاني الصديق، وأن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 5 طائرات بحمولة مساعدات إجمالية بلغت 140 طناً بما يشير إلى الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في التخفيف من شدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي حدث مؤخراً ونتج عنه الآلاف من الضحايا وتدمير كبير في المنازل".

وأضاف أن "دولة الامارات وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة تعمل جاهدة وبكل عزم نحو التواجد بجانب الشعب الأفغاني وتقديم المساندة والدعم الإنساني انطلاقا من المبادئ الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"".