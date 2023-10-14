العالم اليوم - بقذائف الهاون.. حماس تقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر بقذائف الهاون.. حماس تقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 07:46 مساءً - أعلنت حركة حماس أن جناحها العسكري "كتائب القسام" قصف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي قرب "كيسوفيم" بقذائف الهاون.

كما أعلنت حركة حماس قصف موقع "إسناد صوفا" العسكري كذلك بقذائف الهاون.

وتتزامن هذه الهجمات مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن هجوم على نطاق واسع في غزة، قبل ساعات.

يذكر أن حصيلة القتلى في غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 2269 بينهم 724 طفلا وإصابة 9814.

كما أشارت الأمم المتحدة إلى تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية.