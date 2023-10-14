الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لعملية برية في غزة وتوسيع نطاق هجماتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 09:51 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن خططه قد تشمل ضربات منسقة من الجو والبحر والبر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي: «نستعد لتوسيع نطاق هجماتنا في غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية».

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت مساء اليوم السبت، جريحاً، وشاباً آخر، من مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح المقدسي محمد أبو ميالة، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى «هداسا عين كارم»، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه الخميس الماضي.

وكشفت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور، جنوب شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد خضر أبو الهوى.