روسيا تعلن مقتل 16 من مواطنيها خلال المواجهات بين حماس والاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب، اليوم السبت، مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين في المواجهات بين "حماس" ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وجاء في بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: "يؤسفنا الإعلان أنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطني روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو"، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت السفارة الروسية أن مواطنا روسيا بين أسرى إسرائيل لدى "حماس".

وأشارت إلى أن 8 مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي.