العالم اليوم - السكين الطائر.. ما هو الصاروخ الذي طلبته إسرائيل من واشنطن؟

انتم الان تتابعون خبر السكين الطائر.. ما هو الصاروخ الذي طلبته إسرائيل من واشنطن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 أكتوبر 2023 10:41 مساءً - طلّبت إسرائيل المزيد من صواريخ "هيلفاير" السرية، التي استخدمها الجيش الأميركي في قتل الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في أغسطس 2022، كما يستخدمها نظيره الإسرائيلي في هجماته الأخيرة على قطاع غزة.

ووفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، يوم السبت، فإن الطلب الإسرائيلي قيّد النظر من قبل مسؤولي البنتاغون الأميركي، لافتة إلى أن واشنطن أرسلت بالفعل مساعدات أمنية عاجلة تضمنت صواريخ وقنابل، كما أن هناك المزيد من الأسلحة والذخائر في طريقها إلى تل أبيب وستصل خلال الأيام المقبلة.

وتشمل الذخائر التي أرسلتها واشنطن، الأسبوع الماضي، منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية "السيوف الحديدية"، صواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية"، والقنابل العنقودية المعروفة باسم " DPICMS"، فضلا عن قنابل "جدام" التي تحّول القنابل "الغبية" أو غير الموجهة إلى قنابل "ذكية" أو موجهة بدقة، بالإضافة إلى ذخائر كبيرة.

ما هي صواريخ "هيلفاير" الأميركية؟

كانت الولايات المتحدة قد باعت صواريخ هيلفاير لإسرائيل في وقت سابق، وهي عبارة عن صواريخ "جو-أرض" موجهة بالليزر ويشار إليها غالبًا باسم صواريخ " أطلق وانس" لأن المُشغل يحدد الهدف ويطلق النار عليه.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز، فإن صاروخ "هيلفاير R9X" جرى تطويره في البداية منذ نحو عقد زمني؛ لتقليل الخسائر المدنية والأضرار التي تلحق بالمباني خلال الحروب الأميركية في أفغانستان، وباكستان، والعراق، وسوريا والصومال واليمن.

وهذا الصاروخ الأميركي، هو سلاح سري يقتل دون إحداث انفجار كبير، ويمزق الهدف وكأنه جندي يقتل العدو بالسكاكين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي تشير إلى أن قدرات هذا الصاروخ يجري استخدامه تحت اسم "جينسو الطائر" وذلك نسبة إلى علامة "جينسو" الشهيرة في عالم السكاكين، كما ضمن قدراته:

يحد من الأضرار مقارنة بالصواريخ التقليدية.

مُصمم للضربات الجوية التي تقتل الهدف دون انفجار ما يقلل الخسائر في صفوف المدنيين.

نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير" AGM-114" حيث يضرب الهدف بشكل مركز ما يقلص دائرة الاستهداف بشكل كبير.

تم تقديمه كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

مزود برأس غير متفجر ويتجاوز وزنه 45 كيلوغراما، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة.

موّجه بالليزر ويحتوي على 6 سكاكين أو شفرات تخترق الهدف وتقتل كل من يتواجد على مقربة مباشرة من الشخص المستهدف.

بمقدوره اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن والسيارات والمباني لقتل هدفه دون الإضرار بالأفراد والممتلكات المجاورة للهدف بشكل غير مباشر.

يسقط على الهدف مثل كتلة من الفولاذ التي تسقط من السماء.

دخل الخدمة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي كان يسعى إلى تجنب الوفيات بين صفوف المدنيين نتيجة للغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية في أفغانستان وباكستان ودول أخرى.

يمزق هدفه بطريقة "النينجا"

ويقول الخبير العسكري الأميركي بيتر أليكس، لموقع "دوت الخليج"، إن هذا الصاروخ الذكي والموجه بدقة عالية، معروف باسم "صاروخ النينجا" واستخدمته واشنطن في حروبها على الإرهاب بمناطق كثيرة بالعالم لتجنب الإضراب بالمدنيين، لذا فهو يعد تطوراً كبيرا بالتكنولوجيا العسكرية الأميركية في مكافحة الإرهاب.

ويضيف:" يمكن تفسير الطلب الإسرائيلي بشأن هذا الصاروخ بأنه سيكون لقتل قيادات حماس دون إحداث أضرار كبيرة في البنى التحتية في قطاع غزة، بعد أحدثته الصواريخ التقليدية من دمار كبير ومحو بعض الأحياء في القطاع".