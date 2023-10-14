نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره أثناء قيامه بواجبه الجهادي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت بيانا نعى فيه أحد عناصره، مشيرا إلى أنه قتل "أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وقال البيان: "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين "جواد علي" من بلدة سحمر البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مركز للمراقبة والرصد تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت رصد إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، مؤكدا أن القذائف دخلت إلى جهة الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، وقد دخل بعضها إلى جهة الحدود".

وأضاف: "ورد الجيش بمهاجمة مصادر إطلاق النار، ويواصل الهجوم في الأراضي اللبنانية حتى الآن".

وأكمل: "وفي وقت وقوع الهجمات، تم رصد خلية يشتبه في أنها كانت تنوي إطلاق صاروخ مضاد للدروع، وقد تم استهدافها".

وأسفر القصف الإسرائيلي على بلدة شبعا على حدود لبنان الجنوبية، عن مقتل رجل وزوجته جراء استهداف القذائف لمنزلهما بشكل مباشر.

وأفاد مراسل RT في لبنان استهدفوا المواقع الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

واستهدفت مدفعية "حزب الله" مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين، ورمثا.

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن حزب الله اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان في .

هذا، وحذرت الولايات المتحدو وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.