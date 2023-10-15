نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا يعلن تضامنه مع الشعب الفليسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت اليوم الجماهير من جميع الأجناس والأديان فى أغلب المدن البريطانية لتعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى واستنكارهم لرد فعل الحكومة البريطانية تجاه الاحداث فى غزة والتى تمثلت فى تصريحات رئيس الوزراء والقرارات التعسفية التى أصدرتها وزيرة الداخلية

ومثلت تظاهرات اليوم أكبر تحدى لهذه القرارات واثبتت ان الارادة الشعبية يمكنها أن تتحدى وتنتصر.

وقد شارك أعضاء اتحاد الكيانات فى بريطانيا فى هذه التظاهرات التى رددت أطلقوا صراح فلسطين وعار على البى بى سى ، وتجمع الجميع فى داوننج ستريت امام مقر رئاسة الوزراء كى تصل الرسالة قوية وواضحة عن رأى الشعب الذى يختلف تمام الاختلاف عن رأى الحكومات

وكانت المظاهرة مثل بحر من البشر، رجال ونساء وشباب واطفال وكبار السن من جميع الجنسيات

وقد أرسلنا خطاب إلى رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية احتجاجا عما صدر منهم توضيحا انهم قد اخطأوا فى التعبير عن إرادة الشعب.

ويشيد اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا بدور القيادة السياسية في مصر وإصرارها على عدم السماح بتهجير سكان غزة.