العالم اليوم - الخارجية الأميركية تؤكد وفاة 29 أميركيا في هجوم حماس

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الأميركية تؤكد وفاة 29 أميركيا في هجوم حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بمقتل 29 مواطنا أميركيا وفقدان 15 آخرين ومقيم واحد في الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات في إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الأميركية تعمل على مدار الساعة لتحديد أماكن الأميركيين المفقودين وأنها تعمل مع حكومة إسرائيل على جميع جوانب أزمة الرهائن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الخارجية الأميركية تؤكد وفاة 29 أميركيا في هجوم حماس .. في رعاية الله وحفظة