العالم اليوم - بعد عملية "إيريز".. حماس تستهدف قوة إسرائيلية في بيت حانون

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 01:22 مساءً - أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، أن مقاتليه أجهزوا على قوة إسرائيلية بعد دخولها مبنى في بيت حانون، واستهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.

ويأتي ذلك بعد أن باغت مقاتلو حماس، الإثنين، "القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (قرب إيريز) بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بقوات العدو واشتباكهم معها".

وذكرت أنهم استهدفوا "عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية غرب موقع إيريز"، متحدثة "عن اشتعال النيران فيها في دبابتين وقتل عدد من الجنود هناك".

وشددت على أن عناصرها "نفذوا عملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيريز"، حيث اخترقوا الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية".

وبدأت إسرائيل في الأيام الأخيرة عمليات توغل محدودة في شمال وشرق القطاع.