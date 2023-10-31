العالم اليوم - بعد عرض خطة حرب المدن.. "جنرال الفلوجة" غادر إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بعد عرض خطة حرب المدن.. "جنرال الفلوجة" غادر إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 02:24 مساءً - قال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الجنرال في مشاة البحرية الأميركية جيمس غلين عاد من إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وسعى المستشارون العسكريون الأميركيون بقيادة غلين إلى تزويد القادة الإسرائيليين بالرؤى المستفادة خلال الحملات التي قادتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق، للاستفادة منها في الحرب وحماس.

وغلين خبير بحرب المدن وقاد بعضا من أكثر المعارك دموية في الفلوجة، بين القوات الأميركية والمقاتلين العراقيين

وقال قائد قوات مشاة البحرية الأميركية، إريك سميث، أمام حشد من الصحفيين في واشنطن الجمعة: “لا تخطئوا، ما حدث أو سوف يحدث في غزة هو قرار إسرائيلي بحت، نحن لا نخطط معهم".

ووصف المهمة الاستشارية للقادة العسكريين الأميركيين في إسرائيل بأنها "تبادل عسكري محترف".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن خبراء أميركيين لهم تجربة في حرب العراق وصلوا إلى إسرائيل لنقل خبراتهم، قبل هجوم بري وشيك على قطاع غزة.

ولا تؤيد الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بل دعت على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الإثنين، إلى الاستعاضة عنها بـ"الهدنة الإنسانية المؤقتة" لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن العملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب مع حركة حماس والتي وصفها بـ"الطويلة والصعبة".

والإثنين، توغلت دبابات إسرائيلية إلى حي الزيتون على أطراف مدينة غزة، وقطعت شارع صلاح الدين الطريق الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.

كما توغلت قوات ومدرعات إسرائيلية بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، ووصلت إلى مناطق فيها بنايات سكنية.