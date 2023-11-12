نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حماس تحسم الجدل حول الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل| حماس تحسم الجدل حول الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى

حسمت حركة حماس، الجدل حول الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى الإسرائيلين، حيث أكدت أن دولة الاحتلال تعرقل التوصل لصيغة نهائية.

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن إسرائيل تعرقل العملية.

وقال حمدان: “لا نستطيع أن نقول إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق أو نبتعد عنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي”.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية للصفقة بشأن الرهائن، الجانب الإسرائيلي يعرقل إطلاق سراحهم".

الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن جرائم الاحتلال، تجاه مستشفيات قطاع غزة، وخاصة في مجمع الشفاء الطبي.

وقالت مي الكيلة: “جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإجلاء المستشفيات، بل يقوم بطرد المرضى والجرحى إلى الشارع ليواجهوا الموت المحتوم، واصفة ذلك بأنه ليس إجلاءً بل طردًا تحت تهديد السلاح”.

وأضافت: “هناك كارثة تحدث في المستشفيات، حيث يموت المرضى الآن دون أن يحصلوا على العلاج اللازم، مثل حالات مرضى غسيل الكلى من الأطفال والبالغين الذين يفارقون الحياة في منازلهم بسبب عدم تلقيهم جلسات الغسيل”.

وأكدت الكيلة أن عدد الوفيات داخل مجمع الشفاء الطبي بلغ 12 مريضًا حتى الآن، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونقص المستلزمات الطبية، بما في ذلك طفلان حديثا الولادة.

وأشارت إلى أن جميع مرضى الأورام، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف مريض، والذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الرنتيسي والتركي، تم طردهم الآن ليواجهوا الموت بعد أن أجبرهم الاحتلال على مغادرة المستشفيات.

ولفتت إلى أن جميع الحوامل والنساء ذوات الحمل الخطر مهددات بالخطر، حيث لا يجدن أحدًا يقدم لهن العلاج والخدمات الطبية في غزة، وبالتالي فإن أي امرأة على وشك الولادة لن تجد أي دعم طبي.

الصحة الفلسطينية: الفرق الطبية داخل مستشفى الشفاء محاصرة

وأوضحت الكيلة أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، وقد فقد العديد منهم حياتهم إما أثناء النزيف أو بسبب عدم تلقيهم الأدوية والعلاجات الضرورية، مُشيرة إلى أن الفرق الطبية داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون التنقل بين أقسام المجمع الطبي، حيث يتعرض أي شخص يتحرك داخل المجمع للاعتداء من طائرة دون طيار تطلق النار عليه.

وتابعت: "هناك خطر آخر يهدد حياة المرضى ويشكل خطرًا صحيًا كبير، وهو عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى والكلاب الضالة نهشت بعضهم، وفق إفادات الكادر الطبي الموجود هناك، إضافة إلى المخلفات الطبية المتكدسة داخل الأقسام".