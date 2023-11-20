العالم اليوم - مرشحة لمنصب في حكومة الأرجنتين تعلن رفضها الانضمام لبريكس

انتم الان تتابعون خبر مرشحة لمنصب في حكومة الأرجنتين تعلن رفضها الانضمام لبريكس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - أكدت الصين الاثنين، دعمها انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس على الرغم من التقارير المنقولة عن ديانا موندينو التي يُرجح أن تصبح وزيرة خارجية الأرجنتين المقبلة بأن بلادها لن تنضم للتجمع.

والأرجنتين من بين ست دول دُعيت للانضمام لمجموعة بريكس خلال قمة انعقدت في جنوب أفريقيا في أغسطس، وذلك في إطار ضغط المجموعة لإعادة تشكيل النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب والذي ترى المجموعة أنه عفا عليه الزمن.

لكن وكالة الإعلام الحكومية الروسية نقلت عن موندينو قولها إن بلادها لن تنضم إلى بريكس. وموندينو خبيرة اقتصادية يُرجح أن تكون وزيرة الخارجية في حكومة الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثا خافيير ميلي.

ومن المعروف عن الرئيس الأرجنتيني المنتخب معارضته انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، التي وافقت خلال قمتها الأخيرة في جنوب أفريقيا على دعوة الأرجنتين للانضمام إليها، كما يُعد ميلي من أنصار دولرة الاقتصاد الأرجنتيني والتحالف مع الولايات المتحدة.

وذكرت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية أنها ليست على علم بتعليقات موندينو الواردة في التقارير.

وقالت "ما أريد قوله هو إن آلية التعاون في بريكس هي منصة مهمة للأسواق الناشئة والدول النامية لتعزيز التضامن والتعاون ودعم المصالح المشتركة".

وأضافت "بريكس أيضا منصة مفتوحة ونرحب بأي دولة مهتمة بأن تكون عضوا في أسرة بريكس".