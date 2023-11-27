نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: حاملة الطائرات "أيزنهاور" عبرت هرمز لدخول مياه الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، إن مجموعة حاملة الطائرات أيزنهاور أكملت عبورها مضيق هرمز في 26 نوفمبر لدخول مياه الخليج.

وأوضحت في بيان، أن حاملة الطائرات أيزنهاور ستقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأميركية في أنحاء المنطقة.

وذكرت أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. دوايت أيزنهاور" رافقها طراد الصواريخ الموجهة "يو. إس. إس. فلبين سي" ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهما الأحد إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها آمنة وحرة.

وأضاف أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته، أن السفينة "ماسون" ساعدت في ضمان سلامة الناقلة.

وكان مسلحون مجهولون احتجزوا في وقت سابق اليوم ناقلة محملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن.