العالم اليوم - إسرائيل تستقبل طائرة الدعم العسكري الأميركي رقم 200

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تستقبل طائرة الدعم العسكري الأميركي رقم 200 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 07:25 مساءً - هبطت في إسرائيل، الأربعاء، الطائرة رقم 200 ضمن الجسر الجوي الأميركي، من العتاد العسكري والذخيرة الموجهة للجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "طائرة الشحن رقم 200 حطت في إسرائيل، ضمن الجسر الجوي لنقل الأسلحة الأميركية إليها منذ بداية الحرب" على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "حجم المساعدات العسكرية بلغ حتى الآن 10 آلاف طن، اشتملت على المركبات المدرعة والأسلحة ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية والذخيرة وغيرها".

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "شحن العتاد العسكري تم بالتنسيق مع مسؤول المشتريات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في واشنطن، وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي".

وقالت إن "الجسر الجوي والبحري التابع لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي يدعم الخطط الهجومية واستمرار القتال (في غزة)، ويمنح الجيش نفسا أطول في عملياته لتحقيق أهدافه".

ويكرر المسؤولون الأميركيون تأكيدهم على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، في تعليقهم على القصف العنيف على قطاع غزة.

ووسط الانتقادات الدولية المستمرة لمحنة غزة، أكدت الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، الثلاثاء، أن على الأخيرة "بذل المزيد من الجهد للحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين".