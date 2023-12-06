نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأردني: إذا أرادت واشنطن تحقيق الاستقرار في المنطقة فعليها مواجهة إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن ما تقوم به إسرائيل "إبادة جماعية بحق شعب كامل في قطاع غزة"، فيما يجب على "الولايات المتحدة مواجهة إسرائيل إذا أرادت استقرارا في المنطقة".

وأكد خلال مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن القبول بالصمت الدولي الذي يغطي الهمجية الإسرائيلية"، مضيفا: "إذا أرادت الولايات المتحدة استقرارا في المنطقة عليها مواجهة إسرائيل".

وأضاف أن "هناك تغيرا غير كاف في مواقف المجتمع الدولي من حيث قبول دعوتنا لوقف إطلاق النار"، داعيا "المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية مصالحه على الأقل في المنطقة".

كما تحدث عن "تصعيد عربي في المواقف، والتركيز على وقف الحرب والجرائم في غزة والضفة الغربية".

وتابع: "نتصدى لأي محاولة إسرائيلية تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، ولن نقبل بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية في المنطقة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية لا تسمح بدفن أكثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.