العالم اليوم - إجراء "فوري" من الجيش الإسرائيلي بعد قتل 3 رهائن بالخطأ

انتم الان تتابعون خبر إجراء "فوري" من الجيش الإسرائيلي بعد قتل 3 رهائن بالخطأ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 04:25 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراء فوريا، بعد واقعة قتل 3 رهائن بنيرانه عن طريق الخطأ في قطاع غزة، الجمعة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه "مباشرة بعد الحادث أرسل الجيش الإسرائيلي بروتوكولات جديدة إلى قواته البرية في غزة، للتعامل مع احتمال تمكن المزيد من الرهائن من الفرار".

والجمعة أعلن الجيش أنه قتل 3 رهائن بالخطأ في غزة، مؤكدا فتح تحقيق شفاف في الواقعة.

وكشف تحقيق أولي أن الرهائن الثلاثة نجحوا في الفرار من قبضة حماس، لكن الجيش الإسرائيلي تعامل معهم كتهديد محتمل.

واعترف ضابط إسرائيلي بارز أن "الجنديين اللذين أطلقا النار الرجال الثلاثة فعلا ذلك بشكل مخالف للبروتوكولات".

ولا تزال حماس وفصائل أخرى تحتجز نحو 130 رهينة في غزة، بعد الإفراج عن العشرات منهم بموجب اتفاق هدنة مع إسرائيل استمر أسبوعا.