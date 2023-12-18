العالم اليوم - محمد بن زايد يهنىء السيسي بانتخابه لولاية رئاسية جديدة

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد يهنىء السيسي بانتخابه لولاية رئاسية جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وتمنى رئيس الإمارات للرئيس المصري التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. وأشاد الشيخ محمد بن زايد بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة. وفاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات. وحصل السيسي على عدد 39 مليون 702 الف 451 صوتا أي 89.6% من أجمالي الاصوات الصحيحة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر محمد بن زايد يهنىء السيسي بانتخابه لولاية رئاسية جديدة .. في رعاية الله وحفظة