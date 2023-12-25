العالم اليوم - 218 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات الصينية في 11 شهراً

انتم الان تتابعون خبر 218 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات الصينية في 11 شهراً من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 12:28 مساءً - أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت نموا مستقرا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، مدفوعة بالأعمال الناشئة.

وبلغت الإيرادات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع 1.55 تريليون يوان (حوالي 218 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بارتفاع بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى "تشاينا تيليكوم"، و"تشاينا موبايل"، و"تشاينا يونيكوم" قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 332.6 مليار يوان، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقطة مئوية.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7 بالمئة و43.3 بالمئة على التوالي، مقارنة مع الفترة نفسها في العام السابق.

وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاثة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5 بالمئة على أساس سنوي.