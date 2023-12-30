نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله: ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن "ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما بعده، حيث أفقدت عملية طوفان الأقصى هذا الكيان كل أسباب القوة والدعم.
وبالحديث عن دور مجلس الامن الدولي تساءل السيد، متى اتخذ مجلس الأمن موقفا يدين "إسرائيل"؟"، وأضاف، هذا المجلس نفسه كان يعطيها أسباب القوة والدعم ويرسخ الاعتراف بها، كي تصبح حقيقة قانونية وجزء من المنطقة.
وقال في ذكرى أسبوع الشهيد على طريق القدس حسن عبد النبي طليس "صالح": "نسميهم شهداء على طريق القدس، شهداء الدفاع عن الوطن والأرض والأمة، وهؤلاء الشهداء هم من سيغيرون وجه الأرض، وما من أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، وستثبت الظواهر الواقعية أن دول الاستكبار مهما امتلكت من قوة تبقى قابلة للزوال بوجه المجتمعات المقاومة".
وتابع قائلا: "ينظر الأمريكي والمجتمع الدولي إلى حزب الله والمقاومة والشهداء باعتبارهم تهديدا".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دولة قائمة على أساس غير قانوني، لأنها احتلت أراضي الغير وأقامت عليها دولتها وهي ستنتهي وتزول يوما ما، كما الكيان الإسرائيلي الذي قام على اغتصاب أرض فلسطين".