نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله: ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن "ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما بعده، حيث أفقدت عملية طوفان الأقصى هذا الكيان كل ‏أسباب القوة والدعم. ‏

وبالحديث عن دور مجلس الامن الدولي تساءل السيد، متى اتخذ مجلس الأمن موقفا يدين "إسرائيل"؟"، وأضاف، هذا المجلس نفسه كان يعطيها أسباب القوة والدعم ويرسخ الاعتراف بها، كي تصبح حقيقة ‏قانونية وجزء من المنطقة.

وقال في ذكرى أسبوع الشهيد على طريق القدس حسن عبد ‏النبي طليس "صالح": "نسميهم شهداء على طريق ‏القدس، شهداء الدفاع عن الوطن والأرض والأمة، وهؤلاء الشهداء هم من سيغيرون ‏وجه الأرض، وما من أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، وستثبت الظواهر الواقعية أن دول الاستكبار مهما امتلكت من قوة تبقى قابلة ‏للزوال بوجه المجتمعات المقاومة".‏

وتابع قائلا: "ينظر الأمريكي والمجتمع الدولي إلى حزب الله والمقاومة والشهداء باعتبارهم تهديدا".

‏وأشار إلى أن "الولايات المتحدة دولة قائمة على أساس غير ‏قانوني، لأنها احتلت أراضي الغير وأقامت عليها دولتها وهي ستنتهي وتزول يوما ما، كما ‏الكيان الإسرائيلي الذي قام على اغتصاب أرض فلسطين".‏