نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: الاحتلال يستهدف فريق فني يتبع شركة الاتصالات الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية - حماس،استهداف الاحتلال الصهيوني المجرم المتعمد لفريق فني يتبع لشركة الاتصالات الفلسطينية أثناء عملهم لإصلاح خطوط الاتصالات في غزة رغم حصولهم على تنسيق مسبق لذلك.

وفي بيان أصدرته، صباح اليوم الأحد 14 يناير 2024، أكدَّت حركة المقاومة حماس استهداف الاحتلال الصهيوني المجرم المتعمد لفريق فني يتبع لشركة الاتصالات الفلسطينية أثناء عملهم لإصلاح خطوط الاتصالات في غزة رغم حصولهم على تنسيق مسبق لذلك، ما أدى لاستشهاد اثنين من الموظفين، هو جريمة حرب بشعة.

وأشار بيان حركة المقاومة حماس، إلى غدر ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من دموية، واصفة : "الاحتلال النازي الذي لا يتقيد بعهود أو التزامات".



ضمن جرائم قطع الاتصالات

وتابع بيان المقاومة: "هذه الجريمة تضاف إلى جرائم قطع الاتصالات عن كامل قطاع عزة،وجرائم منع الماء والغذاء والدواء، وكل ما يزيد معاناة شعبنا."

إدانة ومحاكمة جيش الاحتلال

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة لإدانة ومحاكمة جيش الاحتلال المجرم وقادته النازيين الذين يحرّضون على القتل والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني دون رادع أو اكتراث لمحاكمته أمام محكمة العدل الدولية على جريمة الإبادة والتطهير العرقي.

نص بيان حماس حول استهداف فريق الاتصالات الفلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

استهداف الاحتلال الصهيوني المجرم المتعمد لفريق فني يتبع لشركة الاتصالات الفلسطينية أثناء عملهم لإصلاح خطوط الاتصالات في غزة رغم حصولهم على تنسيق مسبق لذلك، ما أدى لاستشهاد اثنين من الموظفين، هو جريمة حرب بشعة، وعملية غدر تثبت دموية هذا الاحتلال النازي الذي لا يتقيد بعهود أو التزامات.

هذه الجريمة تضاف إلى جرائم قطع الاتصالات عن كامل قطاع عزة،وجرائم منع الماء والغذاء والدواء، وكل ما يزيد معاناة شعبنا..

ندعو المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة لإدانة ومحاكمة جيش الاحتلال المجرم وقادته النازيين الذين يحرّضون على القتل والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني دون رادع أو اكتراث لمحاكمته أمام محكمة العدل الدولية على جريمة الإبادة والتطهير العرقي.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الأحد: 02 رجب 1445هـ

الموافق: 14 يناير/ كانون الثاني 2024م.

وكانت أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، مساء السبت الموافق 13 يناير 2024، استشهاد موظفَيْن من طواقمها في أثناء عملهما على إصلاح شبكة الاتصالات في استهداف إسرائيلي مباشر جنوبي قطاع غزة، وذلك مع مرور اليوم الثاني لانقطاع خدمات الشركة عن القطاع.

وقالت الشركة، في بيان: "ارتقاء زَميلَين من طواقمنا في أثناء عملهما على إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس (جنوب)، حيث جرى استهداف سيارة الشركة بقذيفة مباشرة".

وأدانت الشركة استمرار "الهجمة والعدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع".

ماذا حدث يوم الجمعة الفائت؟

في يوم الجمعة، توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم مناطق القطاع، ويعد هذا التوقف هو التاسع الذي يحدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أصدرت "الاتصالات الفلسطينية وجوال" بيانًا يفيد: "نعتذر عن الإعلان عن انقطاع شامل لجميع خدماتنا (الخلوية، الثابتة، الإنترنت) في قطاع غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر".

من جهتها، أعلنت شركة "أوريدو فلسطين" في بيان منفصل: "مع استمرار الهجوم على قطاع غزة، تكررت قبل لحظات الأضرار في البنية التحتية الرئيسية التي تغذي شركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى إلى توقف كامل لخدماتنا في جنوب ووسط قطاع غزة".

وظلت خدمات الاتصال لدى "أوريدو فلسطين" تشهد انقطاعات في شمال غزة.